В Госдепе заявили о праве Израиля самостоятельно защищаться от Ирана

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель представителя Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону от Ирана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Соединённые Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от действий Ирана в регионе, которые угрожают национальной безопасности народа Израиля», — сказал он.

Также в Госдепе обвинили Иран в поддержке террористов в Сирии и Ближневосточном регионе. По словам Палладино, террористы имеют потенциал для нанесения удара по Израилю.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за поддержку права Израиля на самооборону.