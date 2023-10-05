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В Госдепе заявили, что США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана

В Госдепе заявили, что США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана Вашингтон намерен сохранить ограничения против Тегерана после истечения в октябре 2023 года эмбарго на экспорт ракетных технологий, которое было введено в отношении Ирана резолюцией Совета безопасности ООН 2231.
Другие страны
5 октября 2023 г. 00:27
В Госдепе заявили, что США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана

Вашингтон намерен сохранить ограничения против Тегерана после истечения в октябре 2023 года эмбарго на экспорт ракетных технологий, которое было введено в отношении Ирана резолюцией Совета безопасности ООН 2231.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы по-прежнему располагаем рядом инструментов, которые позволяют нам противостоять опасным разработкам Ирана и распространению им ракетных технологий и БПЛА. Резолюция 2231 не единственный инструмент в нашем распоряжении, у нас есть собственные санкционные полномочия, меры экспортного контроля, двусторонние и многосторонние механизмы", - сказал он.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики.

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