В Госдепе заявили, что США изучают варианты ужесточения санкций против Ирана

Соединенные Штаты рассматривают возможности ужесточения односторонних санкций в отношении Ирана.

Соединенные Штаты рассматривают возможности ужесточения односторонних санкций в отношении Ирана.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Как я сказал, мы продолжаем искать способы ужесточить наши санкции, ужесточить режим соблюдения наших санкций и, если необходимо, ввести новые санкции в отношении Ирана", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы продолжим привлекать их к ответственности в случае необходимости", - отметил Миллер, имея в виду иранские власти.