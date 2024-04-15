В Госдепе заявили, что США изучают варианты ужесточения санкций против Ирана

Соединенные Штаты рассматривают возможности ужесточения односторонних санкций в отношении Ирана.
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"Как я сказал, мы продолжаем искать способы ужесточить наши санкции, ужесточить режим соблюдения наших санкций и, если необходимо, ввести новые санкции в отношении Ирана", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
"Мы продолжим привлекать их к ответственности в случае необходимости", - отметил Миллер, имея в виду иранские власти.