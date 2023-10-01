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В Госдепе заявили, что расследуют провокацию армянских радикалов в Лос-Анджелесе

В Госдепе заявили, что расследуют провокацию армянских радикалов в Лос-Анджелесе Госдепартамент США работает с департаментом полиции Лос-Анджелеса над расследованием инцидента против представителей Азербайджана и Турции на конференции под названием "Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции".
Другие страны
1 октября 2023 г. 07:57
В Госдепе заявили, что расследуют провокацию армянских радикалов в Лос-Анджелесе

Госдепартамент США работает с департаментом полиции Лос-Анджелеса над расследованием инцидента против представителей Азербайджана и Турции на конференции под названием "Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции".

Как передает Report, об этом заявили в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос телеканала TRT Haber.

"Мы получили сообщения об инциденте на организованном 29 сентября университетом Южной Калифорнии мероприятии с участием посла Турции. Мы еще раз заявляем о своей твердой приверженности безопасности дипломатов и продолжим предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности лиц, осуществляющих дипломатию", - подчеркнули в Госдепе.

Напомним, 29 сентября в Лос-Анджелесе группа армян совершила провокацию против азербайджанских и турецких дипломатов в ходе конференции "Роль народной дипломатии во внешней политике Турции", где принимал участие генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиль Гурбанов.

Злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес Азербайджана и Турции. Провокация длилась около 10 минут, затем сотрудники полиции вывели их из зала.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDövlət Departamenti erməni radikallarının Los-Ancelesdəki təxribatını araşdırdığını açıqlayıb

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