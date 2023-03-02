В Госдепе выступили за продление и расширение зерновой сделки

США считают, что договоренности об экспорте зерна из Украины, срок действия которых истекает во второй половине марта, следует продлить и расширить.

США считают, что договоренности об экспорте зерна из Украины, срок действия которых истекает во второй половине марта, следует продлить и расширить.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Зерновая сделка привела к снижению глобальных цен на продовольствие. Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей", - сказал он.

Прайс при этом не стал отвечать на вопрос, действительно ли ранее на этой неделе Украина обратилась к Турции и ООН с предложением начать переговоры о продлении зерновой сделки.

Напомним, что договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает в марте.