В Госдепе высоко ценят роль Турции в организации переговоров по Украине

Американская администрация высоко оценивает роль Турции в организации переговоров по украинскому конфликту.

Американская администрация высоко оценивает роль Турции в организации переговоров по украинскому конфликту.

Как передает Report , об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Мы очень высоко оцениваем роль, которую играет Турция, как вы знаете, Турция - ключевой член НАТО", - говорится в заявлении.

Она также отметила личные усилия турецкого лидера Тайипа Эрдогана по урегулированию "крупнейших проблем, возникших в результате конфликта". "Мы ценим, например, его личную инициативу по запуску зерновой сделки в Черном море. К сожалению Владимир Путин не ответил взаимностью на добрую волю президента Эрдогана, и зерновая сделка провалилась", - сказала дипломат.

Представительница внешнеполитического ведомства США считает, что Анкара должна координировать свои действия с союзниками по НАТО, подчеркнув, что им необходимо "держаться вместе", поскольку связь внутри альянса, по ее словам "наиболее важная". "Мы надеемся, что он продолжит тесно координировать с нами свои действия по мере того, как партнеры по НАТО будут устранять эту историческую угрозу для всех союзников", - отметила она.