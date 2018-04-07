В Госдепе США разочарованы действиями Москвы

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Соединённых Штатах заявили, что Россия сама изолирует себя, а также отметили, что «разочарованы» нежеланием Москвы брать на себя ответственность за свои действия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказали в Госдепартаменте, комментируя новые санкции в отношении нескольких россиян.

«На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — рассказал представитель ведомства РИА Новости.

По его словам, Россия проявляет «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации».

Ранее в Белом доме прокомментировали новые санкции против России.