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В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов

В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов В Государственном департаменте США считают обучение украинских военных на истребителях важным процессом.
Другие страны
16 мая 2023 г. 02:21
В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов

В Государственном департаменте США считают обучение украинских военных на истребителях важным процессом.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", - сказал он.

Патель также отметил, что США и другие союзники имеют общую цель в том, чтобы "Украина имела возможности для самообороны, защиты своей территориальной целостности и суверенитета". Поэтому некоторые страны усиливают свою помощь, делятся системами и проводят обучение военных.

"Мы с нетерпением ждем углубления наших партнерских отношений, чтобы делать это и тоже играть свою роль", - отметил Патель.

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