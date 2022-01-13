В Госдепе прокомментировали итоги заседания Совета Россия – НАТО

Россия и страны НАТО обсуждали в Брюсселе сферы, в которых могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность.

Россия и страны НАТО обсуждали в Брюсселе сферы, в которых могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В ходе состоявшегося сегодня заседания (Совета Россия – НАТО) союзники по НАТО высказали свои мнения относительно сфер, в которых НАТО и Россия потенциально могли бы добиться прогресса совместными усилиями таким образом, чтобы укрепить коллективную безопасность для всех нас и, более того, для всего мира. Они включают взаимные действия по снижению рисков, а также по обеспечению транспарентности, повышению эффективности взаимодействия и контролю над вооружениями", - сообщил дипломат.

Он назвал весьма серьезным прошедшее заседание, добавив, что переговоры были откровенными. "Задача, поставленная сегодня перед российской делегацией, - ответить на то, что они услышали от Соединенных Штатов, от НАТО, от наших европейских союзников и партнеров, ослабить напряженность, чтобы выбрать путь дипломатии и продолжить честный диалог", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО были едины в нашем ответе российской делегации, когда речь шла в том числе о некоторых основных российских принципах, которые, как мы ясно дали понять, просто обречены на провал. Вместе Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО ясно дали понять, что мы не позволим никому захлопнуть так называемую политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной в альянсе с момента его основания", - сказал Прайс. Он добавил, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во вторник обсудила с другими членами Группы семи "подготовку скоординированных экономических мер, которые будут иметь серьезные последствия для экономики и финансовой системы России" в случае ее якобы потенциального "вторжения" в Украину.

Администрация США, напомнил руководитель пресс-службы Госдепартамента, проанализирует результаты всех трех этапов консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности, а за тем "определит соответствующие дальнейшие шаги". "Именно России предстоит сделать серьезный выбор: деэскалация и дипломатия, что, конечно, остается нашим предпочтительным курсом, либо конфронтация и последствия", - утверждал Прайс, выразив надежду, что российские власти "выберут мир и безопасность". Он в очередной раз "призвал не поддаваться на продолжающуюся дезинформацию Москвы" о прошедших консультациях.

США рассчитывают, что в ближайшие дни дипломатические контакты с Россией продолжатся. "Мы ожидаем дополнительных (дипломатических) контактов с РФ. Мы надеемся, что в ближайшие дни взаимодействие состоится, мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится, но, что еще более важно, мы надеемся, что он принесет свои плоды", - отметил дипломат.

При этом он добавил, что Вашингтон настроен на продолжение диалога с Москвой при сохранении статус-кво в ситуации вокруг Украины. "Если сохранится статус-кво, мы продолжим дипломатические контакты и диалог (с Россией). Но мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации (ситуации вокруг Украины)", - сказал Прайс.

Власти США поддержали бы возобновление работы дипмиссии России при НАТО, что, по мнению Вашингтона, будет содействовать диалогу.

"Мы считаем, что диалог, дипломатия, взаимодействие важны,... они особо важны в периоды высокой напряженности. Нынешний, безусловно, один из них. Поэтому мы поддерживаем заявление генерального секретаря (Североатлантического альянса Йенса Столтенберга) о том, что союзники по НАТО заинтересованы в рассмотрении возможности восстановления... представительств НАТО и РФ в Москве и Брюсселе", - сказал он.

"Что касается дальнейших заседаний Совета Россия - НАТО,... мы также надеемся, что Россия выберет путь деэскалации и будет участвовать в дальнейшем диалоге с НАТО", - добавил Прайс. Он подчеркнул, что США по-прежнему считают дипломатический путь предпочтительным, но повторил, что Вашингтон и его союзники готовы ввести санкции в отношении РФ в случае возможной агрессии против Украины. "Мы надеемся, что этот вариант останется гипотетическим. Чтобы он оставался гипотетическим, нам необходимо видеть... продолжающееся взаимодействие... Нам также нужен прогресс. Прогресс может иметь место только в контексте деэскалации. Деэскалации мы еще не видели. Мы все видели сообщения о (российских военных) учениях", - отметил представитель Госдепартамента.