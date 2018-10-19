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    В Госдепе отрицают сообщения о том, что Помпео мог прослушать запись пыток Кашикчи

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт опровергла сообщения СМИ о том, что госсекретарь США Майк Помпео якобы мог прослушать запись пыток пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

    «Госсекретарь Помпео не слушал записи и не видел расшифровку по делу об исчезновении Кашикчи», — цитирует её ABC, передает Report. 

    Ранее телеканал со ссылкой на турецкого чиновника передавал, что во время своего визита в Анкару Помпео прослушал записи предполагаемого убийства журналиста, а также получил их расшифровку.

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