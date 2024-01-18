В Госдепе осудили удары Ирана по террористам

Соединенные Штаты осуждают недавние удары Ирана по террористическим группировкам в соседних государствах. Вашингтон в деле борьбы с террористами действует по-другому, нельзя сравнивать подходы двух стран.

Соединенные Штаты осуждают недавние удары Ирана по террористическим группировкам в соседних государствах. Вашингтон в деле борьбы с террористами действует по-другому, нельзя сравнивать подходы двух стран.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы осуждаем эти удары. Мы видели, как Иран нарушил суверенные границы трех своих соседей", - сказал он. При этом Миллер, отвечая на вопрос о том, чем отличаются действия Ирана от аналогичных действий США, которые также наносят удары по террористам в других странах, заявил, что "очень важны различия и контекст".

"Вы видели как мы действуем, как это было в Ираке, где наши силы находятся по приглашению иракского правительства, вы видели, как мы принимаем меры против хуситов, которые мы предприняли в рамках международной коалиции и после принятия Совбезом ООН резолюции, осуждающей хуситов за их нападения на коммерческий флот, - пояснил позицию Вашингтона Миллер. - Я думаю, что это очень разные ситуации".

В частности, ранее агентство Tasnim проинформировало о нанесении силами Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана, а в ночь на 16 января КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, они нанесли удары по "нескольким объектам террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты" в республике.