В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо

Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
По его мнению, такой шаг приведет к дальнейшей политической и экономической изоляции Ирана.
Представитель Госдепа отмечает, что Тегеран не имеет каких-либо правдоподобных причин расширять свою программу обогащения.
«Единственная причина — попытка ядерного шантажа, — подчеркнул дипломат.
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