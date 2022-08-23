В Госдепе не поддержали идею запрета на выдачу виз гражданам России

Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны.

Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN , об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

"США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой в Украине и народом России", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон с момента начала войны в Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тыс. человек. "Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать к ответственности за их поведение", - утверждал дипломат.