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В Госдепе не поддержали идею запрета на выдачу виз гражданам России

В Госдепе не поддержали идею запрета на выдачу виз гражданам России Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны.
Другие страны
23 августа 2022 г. 04:14
В Госдепе не поддержали идею запрета на выдачу виз гражданам России

Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

"США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой в Украине и народом России", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон с момента начала войны в Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тыс. человек. "Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать к ответственности за их поведение", - утверждал дипломат.

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