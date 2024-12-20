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В Госдеп назвали лидера ХТШ прагматиком с умеренными взглядами

В Госдеп назвали лидера ХТШ прагматиком с умеренными взглядами Лидер пришедшего к власти в Сирии движения "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, производит впечатление прагматика, придерживающегося умеренных взглядов.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 23:59
В Госдеп назвали лидера ХТШ прагматиком с умеренными взглядами

Лидер пришедшего к власти в Сирии движения "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, производит впечатление прагматика, придерживающегося умеренных взглядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила на специальном онлайн-брифинге для журналистов по итогам визита в Дамаск и переговоров с лидером ХТШ помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Вместе с ней Сирию посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

"Я бы охарактеризовала состоявшееся обсуждение как достаточно хорошее, очень продуктивное, детальное. Мы затронули широкий спектр вопросов, внутренних и внешних", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Он (аш-Шараа - ред.) производил впечатление прагматичного человека. Конечно, мы уже в течение какого-то времени слышим некоторые весьма прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам - от прав женщин до защиты всех общин", - уточнила Лиф.

Она уточнила, что это была первая встреча и Госдеп будет судить о новых властях Сирии "по делам, а не только по словам".

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