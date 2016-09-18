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    В городе Мальмё на юге Швеции за ночь сгорело 15 автомобилей

    Злоумышленники подожгли также строящееся здание библиотеки.

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 15 машин сгорело минувшей ночью в городе Мальмё на юге Швеции.

    Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Sydswenskan.

    Утром полиция задержала одного из подозреваемых в совершении поджогов.

    Пожары произошли в районах Севед и Русенгорд. В результаты сгорел, в том числе, спецтранспорт для инвалидов. Спасатели также были вынуждены эвакуировать многоквартирный дом: рядом с ним загорелся фургон с газовыми баллонами, и существовала угроза взрыва. Злоумышленники подожгли и строящееся здание библиотеки в районе Лимхамн.

    При пожарах никто не пострадал. "Мы подозреваем поджоги, здесь не прослеживается естественных причин", - отметила представитель местной полиции Мари Кейсмар.

    С начала лета в Мальмё в огне было уничтожено более 110 автомобилей.

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