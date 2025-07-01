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В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных

В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных
Другие страны
1 июля 2025 г. 14:58
В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных

Позиции вооруженных сил Мали в семи городах на западе и в центре страны во вторник утром подверглись серии скоординированных атак.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Нападения зафиксированы в городе Диболи на границе с Сенегалом и в расположенных восточнее городах Кей и Сандаре; в Ниоро дю Сахель и Гоги вблизи границы с Мавританией, а также в Молодо и Нионо в центральном Мали.

Военные не уточнили, кто именно атаковал их, и не сообщили других подробностей инцидентов. Ответственности за случившееся пока никто на себя не взял.

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