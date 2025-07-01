В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных

Позиции вооруженных сил Мали в семи городах на западе и в центре страны во вторник утром подверглись серии скоординированных атак.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
Нападения зафиксированы в городе Диболи на границе с Сенегалом и в расположенных восточнее городах Кей и Сандаре; в Ниоро дю Сахель и Гоги вблизи границы с Мавританией, а также в Молодо и Нионо в центральном Мали.
Военные не уточнили, кто именно атаковал их, и не сообщили других подробностей инцидентов. Ответственности за случившееся пока никто на себя не взял.