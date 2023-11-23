В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что землетрясение произошло в Таджикистане магнитудой 5,2. По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 43 км к югу-востоку от населенного пункта Зарринруд, в котором проживают около 2,8 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.