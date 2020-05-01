​В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми

Спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, упал в горах в Южной Корее.

Какпередает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал YTN.

Крушение произошло утром в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо. Вертолет возвращался с вызова, приняв на борт пациента с остановкой сердца, и упал недалеко от пика Чхонван.

Команда спасателей не пострадала, но пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, их доставили в близлежащий госпиталь.

Уточняется, что взрыва при крушении не было, вертолет относился к главному пожарному управлению провинции Кёнсан-Намдо, но был арендован у неназванной авиакомпании.