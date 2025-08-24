О нас

В горах Румынии четыре человека погибли, 11 пострадали

Другие страны
24 августа 2025 г. 11:30
За прошедшие сутки в горах на территории Румынии погибли не менее 4 человек и еще 11 пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе румынской спасательной службы Salvamont.

"За последние сутки служба Salvamont получила 25 звонков с просьбой о срочном вмешательстве спасателей. Было спасено 35 человек. Из них семь человек были доставлены машинами скорой помощи в больницы, еще четыре человека доставлены в больницу на вертолетах. К сожалению, четыре человека были найдены мертвыми", - говорится на странице службы в соцсети.

Служба не уточняет причины гибели людей.

Отмечается, что большинство звонков поступило из уездов Клуж и Марамуреш (северная часть страны). Также просьбы о помощи поступали из уездов Сибиу, Брашов, Алба, Прахова, Нямц, Сучава, Арджеш и Мехединц.

Версия на азербайджанском языке Rumıniya dağlarında 4 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

