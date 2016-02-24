В Непале обнаружены обломки пропавшего пассажирского самолета - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Непале обнаружены обломки пропавшего сегодня самолета авиакомпании Tara Airlines, на борту которого находились 22 человека, сообщает Report со ссылкой на AFP.

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Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В горном районе на западе Непала пропал самолет, на борту которого находился 21 пассажир и член экипажа. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили власти страны.

Самолет Twin Otter компании Tara Air совершал рейс из Покхары в Джомсом. Связь с ним прервалась примерно через 18 минут после вылета. По словам властей, между аэропортами нет взлетно-посадочных полос, где самолет мог бы совершить аварийное приземление.

Поиски, которые проводятся с помощью вертолета, затруднены плохими погодными условиями.