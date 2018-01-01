В горах Коста-Рики разбился самолет - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ На борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолёта находились десять граждан Соединённых Штатов.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, также бывший президент страны Лаура Чинчилья заявила о гибели своего кузена в результате авиакатастрофы.

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Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте. По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air