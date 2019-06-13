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В Гонконге закрылись правительственные офисы в центре из-за беспорядков

В Гонконге закрылись правительственные офисы из-за беспорядков
Все здания правительственных учреждений, расположенные в центральной части города, закрыты решением властей специального административного района КНР
© Reuters

Все здания правительственных учреждений, расположенные в центральной части города, закрыты решением властей специального административного района (САР) Китая, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Причиной этого решения послужили массовые протесты в Гонконге накануне, вызванные недовольством определенных кругов планировавшимся рассмотрением законодательным собранием САР поправок к закону об экстрадиции

Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвижение баррикад. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. В центре города наблюдаются усиленные патрули полиции, власти опасаются повторения выступлений.

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