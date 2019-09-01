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В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро

​В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро

Полиция Гонконга задержала 40 участников беспорядков в метро. Против агрессивно настроенных демонстрантов представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовый газ.

Как передает Report, oб этом сообщает RTHK со ссылкой на представителя ведомства.

«Сорок человек были задержаны по подозрению в воспрепятствовании работе полицейских, незаконных собраниях и нанесении ущерба... Некоторые представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовых газ против участников беспорядков», — говорится в сообщении.

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