​В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро

Полиция Гонконга задержала 40 участников беспорядков в метро. Против агрессивно настроенных демонстрантов представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовый газ.

Как передает Report, oб этом сообщает RTHK со ссылкой на представителя ведомства.

«Сорок человек были задержаны по подозрению в воспрепятствовании работе полицейских, незаконных собраниях и нанесении ущерба... Некоторые представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовых газ против участников беспорядков», — говорится в сообщении.