В Гонконге задержали мужчину, выбрасывающего из окна деньги в толпу - ВИДЕО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ. Полиция в Гонконга арестовала криптовалютного бизнесмена, разбрасывающенго деньги с верхних этажей здания в беднейшем городском квартале. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Report.

Перед этим мужчина спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут падать с неба. Затем 24-летний бизнесмен зашел в здание, поднялся на один из верхних этажей и выбросил деньги в окно. Толпа принялась собирать сыпавшиеся купюры.Сообщается, что мужчина надеялся таким образом прорекламировать свой бизнес. Точная сумма выброшенных им денег неизвестна – всего полиция собрала шесть тысяч гонконгских долларов (почти 800 долларов США). Теперь предпринимателя задержали из-за подозрений в нарушении общественного порядка.

