В Гонконге все население протестируют на коронавирус

Власти Гонконга в свете новой, крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на COVID-19.

Власти Гонконга в свете новой, крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую программу запустят в марте. Она пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.

По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня (южнокитайская провинция Гуандун), поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.

Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.

В настоящее время этот специальный административный район Китая, где от коронавируса вакцинировано 84,5% населения, переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку инфекции. В среду в городе было подтверждено 4 285 новых случаев заражения, что стало новым антирекордом. Девять пациентов умерли.

В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18:00 дозволено работать только навынос. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду лично распорядился приложить все усилия, чтобы в скорейшие сроки взять вспышку в этом автономном регионе под контроль.

Местная администрация дополнительно отвела для размещения больных COVID-19 еще семь государственных клиник. Однако все они уже заполнены. Под эти нужны также планируется задействовать ряд отелей. В рамках местной стратегии противоэпидемической борьбы все инфицированные должны быть изолированы и не могут оставаться дома.