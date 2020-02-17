В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги

Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости в специальном административном районе Китая Гонконг из-за вспышки коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает газета South China Morning Post.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что на фоне слухов о нехватке основных товаров из-за ситуации вокруг коронавируса гонконгцы начали массово скупать мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и другие товары такого рода.

Газета сообщает, что три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов в районе 6 утра в понедельник. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила почти 130$ (более 1 тысячи гонконгских долларов).