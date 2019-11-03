​В Гонконге вновь беспорядки, есть пострадавшие

Не менее 17 человек получили ранения в субботу в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, обернувшихся беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

По ее данным, все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. К настоящему времени несколько демонстрантов, получивших травмы, уже выписаны из больниц.

В субботу гонконгская полиция вновь применила слезоточивый газ, а также водяные пушки для разгона демонстрантов, вышедших на очередную несанкционированную акцию протеста в центре города.

Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй, а затем распространились на соседние районы.