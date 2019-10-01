В Гонконге в результате столкновений пострадали 15 человек

Пятнадцать человек госпитализированы в результате столкновений в Гонконге, один в критическом состоянии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные телеканалы сообщают, что во второй половине дня во многих районах Гонконга произошли жесткие столкновения. Сейчас госпитализированы с ранениями 15 человек, среди них один мужчина в критическом состоянии.

Наряду с этим полицейские обнаружили несколько объектов, где предположительно изготавливались коктейли Молотова и взрывчатые вещества.

В ходе обыска было изъято большое количество ударного оружия, опасные материалы и экипировку, задержан 51 человек. Всех их подозревают в хранении ударного оружия, незаконном собрании, а также в хранении инструментов, которые могут быть использованы в противозаконных целях. Предполагается, что задержанные могут быть связаны с недавними демонстрациями.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, выступающих с антиправительственными лозунгами.