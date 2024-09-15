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В Гонконге стрептококковой инфекцией заразились минимум 27 человек

В Гонконге стрептококковой инфекцией заразились минимум 27 человек Вспышка вызываемой стрептококками группы B (Streptococcus agalactiae) инфекции зафиксирована в Гонконге в последние несколько недель.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 20:26
В Гонконге стрептококковой инфекцией заразились минимум 27 человек

Вспышка вызываемой стрептококками группы B (Streptococcus agalactiae) инфекции зафиксирована в Гонконге в последние несколько недель.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, в общей сложности было выявлено 27 случаев заражения, 2 из которых закончились летальным исходом.

По ее данным, в августе и начале сентября был зафиксирован значительный рост заболеваемости. Среди заболевших 10 мужчин и 17 женщин в возрасте от 53 до 88 лет. У них наблюдается штамм ST283, источником распространения которого считается пресноводная рыба.

Как отмечает газета, пять зараженных уже выписаны из медучреждений. 17 пациентов находятся в стабильном состоянии, еще трое в тяжелом, а двое умерли. У больных наблюдаются типичные для такой инфекции симптомы: сепсис, абсцесс суставов, менингит, а также воспаление мочевыводящих путей.

Очаг распространения инфекции не был найден, но 90% инфицированных указали, что незадолго до заражения контактировали с сырой пресноводной рыбой. При этом 19 пациентов посещали отделы с живой рыбой на 14 разных рынках города.

Эпидемиологи призвали жителей временно воздержаться от употребления в пищу сырой пресноводной рыбы, а также не чистить ее, если на руках есть открытые раны.

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Версия на азербайджанском языке Honq-Konqda 27 nəfər streptokok infeksiyasına yoluxub, onlardan ikisi ölüb

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