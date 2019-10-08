В Гонконге с начала протестов задержали 2,3 тысячи человек

Полиция Гонконга с начала массовых протестов в городе в июне задержала 2300 человек в возрасте от 13 до 83 лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным полиции, все задержанные подозреваются в участии в несанкционированных митингах, хранении оружия с целью нападения, а также в неповиновении требованию снять маски с лица.

Полиция также сообщила, что с 4 по 7 октября были задержаны 241 человек в возрасте от 12 до 54 лет, из них 77 – за ношение маски на несанкционированных митингах, а также за нежелание сотрудничать и неповиновение требованию снять маску.

Отметим, что в Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).