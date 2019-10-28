​В Гонконге протестуют против действий местной полиции

В Гонконге вновь произошли столкновения между протестующими и полицией.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", хотя власти специального административного района Китая официально отозвали резонансный законопроект о передаче задержанных Пекину, Макао и Тайваню, протесты в мегаполисе не прекращаются.

Группы жителей Гонконга организуют несанкционированные акции, выдвигая различные требования.

В воскресенье утром сотни жителей собралась в парке Тай По, чтобы опротестовать применение чрезмерной силы полицией в отношении демонстрантов.

Группа скандировала лозунг "Гангстер полиция", в ответ на что сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года.

В то же время житель Гонконга Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве на Тайване, вышел на свободу после отбытия 18-месячного тюремного заключения по делу об отмывании денег.