В Гонконге протестующие обстреляли полицейских из луков и забросали их горшками с цветами

Полиция Гонконга заявила, что ранним утром протестующие стреляли по полицейским из луков и бросали горшки с цветами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", полицейские не пострадали и в ответ применили слезоточивый газ.

Отметим, что интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. Демонстранты пытаются блокировать городской транспорт в будни, это их новая стратегия. Среди протестующих стали появляться люди, вооруженные луками, копьями и арбалетами.

Сегодня закрылись детские сады и школы. Утром городское бюро образования продлило перерыв в работе школ до конца недели. Университеты отменили занятия до выходных или объявили онлайн-курсы.

Демонстранты заблокировали более 20 улиц и дорог, а в метро не работают 15 станций.

Представитель полиции, что поведение протестующих стало на шаг ближе к терроризму. По его словам, на территории Китайского университета они изготавливают и складируют вооружения, такие, как бутыли с зажигательной смесью, луки, стрелы и катапульты. В полиции отметили, что эта тенденция начала распространяться и на другие университеты города.

Из-за беспорядков и транспортных проблем была отменена конференция Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, запланированная на следующей неделе. Отменены намечавшиеся на февраль гонки электромобилей "Формулы E", и может быть отменен этап мировой серии "Регби-7".

За ночь в больницы Гонконга поступили 19 раненых, накануне - 67 человек, заявили в управлении здравоохранения.