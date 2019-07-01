В Гонконге протестами отмечают 22-ю годовщину перехода под юрисдикцию Китая

Усиленные меры безопасности предприняты в центре Гонконга, где в понедельник утром начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что полиция оцепила все улицы, прилегающие к Гонконгскому центру конференций и выставок. К нему попытались стянуться сотни демонстрантов, но они не смогли прорваться через оцепление в зону праздничных мероприятий.

Их масштаб по соображениям безопасности в этом году был заметно сокращен. Так, число приглашенных гостей оказалось меньше обычного, а церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке у выставочного центра прошла без присутствия публики и транслировалась на экраны внутри здания. Это было мотивировано "дождливой погодой". Торжества также обойдутся без вечернего фейерверка над гаванью Виктория.

В настоящее время проходит торжественный прием с участием гонконгского руководства и политической элиты. Чтобы ограничить скопление людей в центре города, по распоряжению полиции были закрыты сразу две станции метро - Wan Chai и Admiralty - поезда на них не останавливаются и проходят мимо.

Основные акции протеста намечены на вторую половину дня. В 15:00 по местному времени оппозиционные силы созывают очередной многотысячный марш протеста против попыток принятия закона об экстрадиции в материковый Китай и ущемления демократических прав и свобод жителей Гонконга. Для обеспечения порядка будет мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.