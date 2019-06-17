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В Гонконге прошли акции протеста при участии двух миллионов человек - ВИДЕО

В Гонконге прошли акции протеста при участии двух миллионов человек

В Гонконге (специальный административный район Китая) на улицы вышли около двух миллионов протестующих. Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на Гражданский фронт правам человека (CHRF).

Так, сообщается, что по оценкам полиции, по первоначальному маршруту следовали 338 тысяч человек. Организаторы же утверждают, что всего было около двух миллионов протестующих.

Также отмечается, что протестующие утверждают, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока правительство полностью не отзовет закон об экстрадиции, не освободит арестованных участников протеста и не снимет все обвинения, а также не отзовет характеристику протестов как "бунт" и не заставит генерального секретаря Керри Лем уйти в отставку.

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