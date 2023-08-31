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В Гонконге при столкновении автобусов пострадали почти 40 человек

В Гонконге при столкновении автобусов пострадали почти 40 человек По меньшей мере 37 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, перевозившего детей, и городского двухэтажного автобуса на острове Лантау в Гонконге.
Другие страны
31 августа 2023 г. 08:53
В Гонконге при столкновении автобусов пострадали почти 40 человек

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, перевозившего детей, и городского двухэтажного автобуса на острове Лантау в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, инцидент произошел в четверг около 08:00 по местному времени (04:00 - бакинское время) на севере острова Лантау. Отмечается, что в результате столкновения школьный автобус съехал с дороги и врезался в деревья, передняя часть транспортного средства сильно повреждена.

Большинство пострадавших получили легкие травмы. Трое - водитель и двое детей из школьного автобуса - получили тяжелые ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь.

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