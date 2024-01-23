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В Гонконге предупредили о возможном содержании пластика в шоколаде Toblerone

В Гонконге предупредили о возможном содержании пластика в шоколаде Toblerone Власти Гонконга предостерегли потребителей от употребления в пищу швейцарского шоколада Toblerone из-за возможного загрязнения пластиком.
Другие страны
23 января 2024 г. 06:22
В Гонконге предупредили о возможном содержании пластика в шоколаде Toblerone

Власти Гонконга предостерегли потребителей от употребления в пищу швейцарского шоколада Toblerone из-за возможного загрязнения пластиком.

Как передает Report, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее информации, Центр безопасности пищевых продуктов заявил, что партия шоколада Toblerone с медом и миндальной нугой может содержать "посторонние пластиковые частицы", и ее не следует продавать или покупать.

Представитель производителя в Гонконге уже уведомил, что продукт отозван с продажи добровольно, пишет газета. Импортер и дистрибьютор также подтвердили, что был инициирован отзыв, и партия шоколада уже снята с полок, пишет издание.

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