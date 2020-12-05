В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер до $645

Власти Гонконга приняли решение повысить размер штрафов для нарушителей масочного режима и мер социального дистанцирования с 2 тыс. до 5 тыс. гонконгских долларов (с 258 долларов США до 645 долларов США).

Власти Гонконга приняли решение повысить размер штрафов для нарушителей масочного режима и мер социального дистанцирования с 2 тыс. до 5 тыс. гонконгских долларов (с 258 долларов США до 645 долларов США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, газета "Дунфан жибао" сообщила в субботу, что нововведение вступит в силу с 11 декабря.

С предложением увеличить штрафы в несколько раз выступила в начале недели глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Она рассчитывает, что это поможет добиться превентивного эффекта в сдерживании распространения коронавируса.

Этот специальный административный район Китая столкнулся с новой, уже четвертой по счету волной инфекции. В пятницу здесь было выявлено 112 новых случаев заражения, из которых только 12 завозные.

Со среды власти ужесточили ограничительные меры. В густонаселенном мегаполисе закрылись тематические парки, караоке-клубы, игровые залы, музеи, бассейны, школы. Госслужащие были переведены на дистанционный режим. Ресторанам сократили время работы на два часа (до 22:00) и разрешили усаживать за один столик не более двух посетителей вместо четырех при заполняемости 50%.