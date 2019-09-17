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В Гонконге пострадали 8 человек при сходе с рельсов поезда в метро

В Гонконге пострадали 8 человек при сходе с рельсов поезда в метро

Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во вторник утром вблизи станции "Хун Хом", что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.

Как сообщает издание со ссылкой на министра транспорта, прибывшего на место происшествия, в результате ЧП пострадали восемь человек. Инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт. На путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.

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