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В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

​В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

Полиция Гонконга впервые с начала масштабных антиправительственных демонстраций применила водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части, сообщает газета South China Morning Post.

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, полиция уже применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Как пишет издание, на место противостояния полиции и демонстрантов прибыли два полицейских автомобиля, оборудованных водяными пушками.

Сообщается, что полиция применила пушки, чтобы расчистить установленные демонстрантами баррикады, протестующих на этой части дороги не было.

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