​В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и перцовый спрей против антиправительственных демонстрантов, вышедших на улицы района Чимсачей, чтобы показать, что завершать протестное движение не намерены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета SouthChinaMorningPost.

Ранее в городе прошла санкционированная властями акция против применения полицией слезоточивого газа, на которую вышли несколько сотен жителей города, опасающихся за вред, который химикаты могут нанести здоровью людей, особенно детей.

Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетые в черное, собрались в туристическом районе Чимсачей через неделю после того, как сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся в прошлые выходные местных выборах. Участники воскресного протеста, как указывает газета, хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена, что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.