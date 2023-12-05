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В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью 3,6 млн долларов

В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью 3,6 млн долларов Полиция Гонконга задержала троих подозреваемых по делу о похищении грузовика со смартфонами iPhone общей стоимостью 28 млн гонконгских долларов (около $3,6 млн).
Другие страны
5 декабря 2023 г. 01:37
В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью 3,6 млн долларов

Полиция Гонконга задержала троих подозреваемых по делу о похищении грузовика со смартфонами iPhone общей стоимостью 28 млн гонконгских долларов (около $3,6 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

По версии следствия, трое подозреваемых сами инсценировали ограбление, чтобы похитить перевозимый ими груз. 1 декабря двое мужчин сообщили в полицию, что во время перевозки смартфонов iPhone двое вооруженных ножами грабителей сели к ним в грузовик и приказали им ехать в отдаленный район Гонконга Юньлон, расположенный на границе с китайским городом Шэньчжэнь. По пути им дали указание остановиться, где сообщники злоумышленников выгрузили 43 ящика с телефонами. После этого им сказали ехать в Тханькхуайчхюнь, где, по словам предполагаемых пострадавших, "грабители" выбросили их из машины и уехали.

Как утверждали двое обратившихся в полицию молодых людей, им пришлось пройти более 1 км пешком, прежде чем они смогли обратиться за помощью. При этом у них были зафиксированы незначительные травмы. Позже полиция обнаружила угнанный грузовик, который злоумышленники, перед тем как покинуть его, подожгли.

Однако после предварительного расследования полицейские пришли к выводу, что сотрудники транспортной компании вступили в сговор и инсценировали ограбление, чтобы похитить телефоны. Трое мужчин в возрасте 22, 30 и 34 лет задержаны. Все они являются жителями Гонконга. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение пропавших телефонов, а также проверяют информацию о других участниках преступления, по этой причине следствие не исключает новых задержаний.

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