В Гонконге подтвердили два первых случая заражения омикрон-штаммом

Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

"Последнее развитие событий вызывает серьезное беспокойство. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы остановить вспышку пятой волны", - сказала она.

Локальные случаи передачи коронавируса в Гонконге не регистрировались на протяжении почти трех месяцев.