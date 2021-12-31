О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гонконге подтвердили два первых случая заражения омикрон-штаммом

В Гонконге подтвердили два первых случая заражения омикрон-штаммом Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 14:06
В Гонконге подтвердили два первых случая заражения омикрон-штаммом

Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

"Последнее развитие событий вызывает серьезное беспокойство. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы остановить вспышку пятой волны", - сказала она.

Локальные случаи передачи коронавируса в Гонконге не регистрировались на протяжении почти трех месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi