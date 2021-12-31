В Гонконге подтвердили два первых случая заражения омикрон-штаммом

Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.
"Последнее развитие событий вызывает серьезное беспокойство. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы остановить вспышку пятой волны", - сказала она.
Локальные случаи передачи коронавируса в Гонконге не регистрировались на протяжении почти трех месяцев.