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В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна "Яги"

В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна "Яги" В аэропорту Гонконга отменен 101 рейс из-за супертайфуна "Яги".
Другие страны
5 сентября 2024 г. 22:07
В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна Яги

В аэропорту Гонконга отменен 101 рейс из-за супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

В частности, отменен 51 прибывающий рейс и 50 исходящих вылетов.

"В 18:20 по местному (14:20 по бакинскому) времени метеорологическая обсерватория Гонконга из-за приближения супертайфуна "Яги" впервые в этом году повысила уровень штормового предупреждения до уровня Т8. Вслед за этим наземный общественный транспорт города практически полностью прекратил работу. Занятия в учебных заведениях также были отменены", - сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что жители и туристы заполнили магазины, чтобы запастись продуктами. Власти города также призывают горожан покинуть возвышенности и побережье, а также без крайней необходимости не выходить из своих домов.

По оценке метеорологов, тайфун находится в 330 км к югу от города и двигается на северо-запад. Ожидается, что в пятницу, во второй половине дня, он ударит по южной китайской провинции Хайнань и полуострову Лэйчжоу. В настоящее время скорость ветра внутри супертайфуна составляет около 58 м/с.

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