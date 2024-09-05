В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна "Яги"

В аэропорту Гонконга отменен 101 рейс из-за супертайфуна "Яги".

В аэропорту Гонконга отменен 101 рейс из-за супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

В частности, отменен 51 прибывающий рейс и 50 исходящих вылетов.

"В 18:20 по местному (14:20 по бакинскому) времени метеорологическая обсерватория Гонконга из-за приближения супертайфуна "Яги" впервые в этом году повысила уровень штормового предупреждения до уровня Т8. Вслед за этим наземный общественный транспорт города практически полностью прекратил работу. Занятия в учебных заведениях также были отменены", - сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что жители и туристы заполнили магазины, чтобы запастись продуктами. Власти города также призывают горожан покинуть возвышенности и побережье, а также без крайней необходимости не выходить из своих домов.

По оценке метеорологов, тайфун находится в 330 км к югу от города и двигается на северо-запад. Ожидается, что в пятницу, во второй половине дня, он ударит по южной китайской провинции Хайнань и полуострову Лэйчжоу. В настоящее время скорость ветра внутри супертайфуна составляет около 58 м/с.