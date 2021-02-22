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В Гонконге намерены сделать прививку от коронавируса китайской вакциной

В Гонконге намерены сделать прививку от коронавируса китайской вакциной Первая партия вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech поступила в Гонконг из Пекина в объеме 1 млн доз
Другие страны
22 февраля 2021 г. 11:55
В Гонконге намерены сделать прививку от коронавируса китайской вакциной
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета сегодня первыми сделают прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Мероприятие пройдет в дневное время в центральной библиотеке города, после чего Лам выступит перед журналистами. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в департаменте информации местного правительства.

Первая партия вакцины CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech поступила в Гонконг из Пекина в минувшую пятницу в объеме 1 млн доз. Эффективность препарата оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которым должен составлять 28 дней.

Массовая программа бесплатной и добровольной вакцинации населения этого специального административного района КНР начнется с 26 февраля. Система онлайн-бронирования будет запущена со вторника. Приоритет будет отдан медицинским работникам, постояльцам и персоналу домов престарелых, сотрудникам транспортных, иммиграционных служб.

В общей сложности власти Гонконга заказали по 7,5 млн доз трех препаратов: CoronaVac, AstraZeneca и BioNTech. Начало доставки последнего намечено на текущую неделю.

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