В Гонконге начались выборы главы администрации

Выборы нового главы администрации Гонконга на следующий пятилетний срок начались в воскресенье в этом специальном административном районе КНР.

Выборы нового главы администрации Гонконга на следующий пятилетний срок начались в воскресенье в этом специальном административном районе КНР.

В них участвует только один зарегистрированный кандидат - 64-летний Джон Ли (Ли Цзячао), занимавший ранее пост главного секретаря (министра) по вопросам безопасности.

Еще в период выдвижения кандидатуры Ли заручился поддержкой свыше половины членов коллегии выборщиков.

Нынешняя глава исполнительной власти Кэрри Лам 4 апреля заявила о решении не баллотироваться на второй срок по семейным причинам.

В соответствии с проведенной в прошлом году реформой избирательного права численность коллегии выборщиков расширилась с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек. В нее входят представители финансовых, промышленных, научных, религиозных кругов, общественности, различных организаций, бизнесмены и политические деятели.

Изначально выборы должны были пройти 27 марта, но из-за вспышки коронавируса их перенесли на 8 мая. Голосование в Гонконгском дворце выставок и конференций началось в 09:00 по местному времени (05:00, бакинское времчя) и продлится до 11:30 (07:30). Для обеспечения безопасности полиция планирует мобилизовать в этот день до 7 тыс сотрудников.

Срок полномочий нового главы администрации начнется 1 июля, в день 25-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы". До этого назначение также формально должно быть утверждено центральным правительством Китая.