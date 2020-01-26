​В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park

Два крупных развлекательных комплекса в Гонконге - Disneyland и Ocean Park - с воскресенья временно закрылись для посетителей на фоне угрозы распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайтах тематических парков.

"В ответ на указ правительства об уровне экстренного реагирования на острые респираторные заболевания, связанные с новым возбудителем инфекции, ставя безопасность наших гостей и сотрудников на первое место, Ocean Park будет временно закрыт с 26 января до дальнейшего уведомления", - сообщила администрация Ocean Park.

Аналогичное заявление опубликовал и Disneyland, уточнив, что отели на его территории будут оставаться открытыми. "Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и правительством относительно развития ситуации и объявим дату открытия парка, как только они подтвердят, что это целесообразно", - отмечается в заявлении.