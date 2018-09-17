В Гонконге из-за тайфуна "Мангхут" число пострадавших превысило 350 человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Гонконге число пострадавших из-за тайфуна "Мангхут" увеличилось до 362 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

— По меньшей мере 362 человека обратились за лечением в больницы города в воскресенье вечером, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от стихийного бедствия пострадало более 200 человек. Ураган "Мангхут" обрушился на Гонконг 16 сентября в 17:00 по местному времени.

"Мангхут" стал 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации.