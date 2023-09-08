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В Гонконге из-за сильнейшего ливня пострадали свыше 100 человек

В Гонконге из-за сильнейшего ливня пострадали свыше 100 человек По меньшей мере 102 человека пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на город сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 11:15
В Гонконге из-за сильнейшего ливня пострадали свыше 100 человек

По меньшей мере 102 человека пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на город сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, четыре человека получили серьезные травмы.

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила самое высокое, черное, штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. По данным метеорологов, вечером в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений.

В настоящее время движение наземного общественного транспорта в ряде районов Гонконга частично восстановлено. Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу отменены из-за непогоды. Школы города закрыты. Жителям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

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Версия на английском языке Hong Kong floods: Over 100 people sent to hospitals

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