В Гонконге идут акции протеста на железнодорожных станциях и в ТЦ, полиция усилила аэропорт

В Гонконге участники протестов решили провести акции на железнодорожных станциях и в торговых центрах, принадлежащих оператору железнодорожной системы MTR, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

ТАСС со ссылкой на местные СМИ в свою очередь пишет, что усиленные меры безопасности приняты в аэропорту Гонконга и прилегающих к нему зонах в связи с планами демонстрантов попытаться нарушить его работу. Воздушная гавань функционирует в нормальном режиме, транспортного хаоса не наблюдается.

Стражи порядка проводят проверки направляющихся в аэропорт автобусов и поездов, выборочный досмотр багажа и высаживают подозрительных лиц, которые не смогли предъявить билеты или посадочные талоны. Усиленные наряды полиции наблюдаются у станции метро Tung Chung, которая расположена недалеко от аэропорта и 1 сентября подверглась серьезным погромам со стороны радикалов. Оператор метро к этому часу увеличил до 15 минут интервалы движения по этой ветке.