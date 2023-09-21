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В Гонконге число пострадавших от аферы на криптобирже JPEX превысило 2 тыс.

В Гонконге число пострадавших от аферы на криптобирже JPEX превысило 2 тыс. Общее количество пострадавших от пропажи денежных средств на криптобирже JPEX в Гонконге достигло 2 086 человек.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 04:43
В Гонконге число пострадавших от аферы на криптобирже JPEX превысило 2 тыс.

Общее количество пострадавших от пропажи денежных средств на криптобирже JPEX в Гонконге достигло 2 086 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.

По ее данным, полиция задержала по этому делу еще троих мужчин в возрасте от 25 до 32 лет. Общее число подозреваемых возросло до 11 человек. При этом полиция не исключает вероятность проведения дальнейших задержаний.

Согласно последним данным властей, общая сумма пропавших средств достигла 1,3 млрд гонконгских долларов (около $166,6 млн).

13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламе лжет о том, что обладает лицензией на работу в городе. По версии властей, злоумышленники побуждали людей вложить деньги в криптовалютные активы на JPEX, обещая им высокий процент прибыли.

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Версия на английском языке Number of scam victims on Hong Kong's JPEX crypto exchange exceeds 2,000

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